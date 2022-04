Chineses e franceses comprometem-se a instalar fábrica de comboios em Portugal

No âmbito da venda de 117 comboios à CP, CRRCL diz que “Portugal apresenta condições únicas para o desenvolvimento da nossa actividade industrial” e Alstom garante que “está no nosso ADN assumirmos um forte compromisso industrial nos países onde actuamos”.

Com que comboios vão concorrer em Portugal? Qual o grau de incorporação nacional no projecto? O que vos distingue da concorrência? O PÚBLICO contactou os seis concorrentes – Alstom, CAF, CRRC, Hitachi, Siemens/Talgo e Stadler – ao concurso da CP sobre as suas propostas para a ferrovia nacional, mas só três responderam e só dois assumiram uma intenção implícita de fazer uma fábrica de comboios em Portugal.