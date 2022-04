Um boicote ao futuro sobre carris no Vouga?

Neste episódio, gravado a bordo da circulação especial da APAC, é analisada a actualidade ferroviária, com especial destaque para o Vouga, as falhas na linha do Leste e os desafios do ministro das Infrastruturas no novo mandato. No próximo episódio do Sobre Carris vamos ouvir decisores políticos sobre o turismo ferroviário e o futuro deste tipo de serviços nas Beiras.

Episódio gravado a bordo de uma das nove carruagens Schindler​ que fizeram o Circuito das Beiras, a 26 de Março de 2022.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.