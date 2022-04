A caça ao árbitro: o mau exemplo que é bom

1. No meu proselitismo das relações entre direito e desporto, com mais de três décadas de missão, muito tenho aprendido sobre o desporto e a sua vivência em diversos sectores desportivos. Esse conhecimento adquirido ganha especial enfoque aquando da leccionação de aulas a homens e mulheres do desporto e nas acções de formação dirigidas a dirigentes desportivos de pequenos clubes. Nos últimos tempos, por iniciativa da Portugal Football School, passe a publicidade, tenho participado em diversos desses cursos de formação de dirigentes, focando a nossa atenção precisamente naquilo que é o (amplo e desconhecido) relacionamento entre o direito e o desporto, para além do que se entende por direito do desporto. Sexta-feira passada, mais uma jornada presencial na Associação de Futebol do Porto. Bem proveitosa, ouso presumir, para mim e para os assistentes. Nela recolhi, como sempre, preciosos conhecimentos sobre a realidade desportiva.