Shakhtar Donetsk defende saída da Federação Russa de membro da FIFA

O director-geral do clube ucraniano Shakhtar Donetsk, Serguei Palkin, defendeu nesta sexta-feira que a FIFA exclua a Federação Russa de Futebol de entre os seus membros, em virtude da ofensiva militar do regime do Kremlin em território ucraniano.

“Quando aquela gente na sede da FIFA se senta e olha pela janela para o lago Leman (Suíça), provavelmente vê uma realidade alternativa. Se calhar, deviam visitar Mariupol e Kharkiv para levarem este assunto a sério”, disse, em entrevista à Freedom.

Para Palkin, manter a Rússia no organismo máximo do futebol internacional, “quando todo o mundo está contra, é estranho e não cabe na cabeça de ninguém”.

O dirigente do Shakhtar lembrou que as federações de futebol do Paquistão, Zimbabué e Quénia continuam suspensas e “estão a fazer muito menos mal do que a Rússia”.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.