Fernando Santos: “Se olharmos para o ranking, Portugal é o favorito”

Após o sorteio da fase de grupos do Mundial 2022, Fernando Santos, seleccionador nacional, assumiu que, se o valor das equipas se medir pelo ranking, então Portugal é o favorito neste grupo com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Alertou, porém, para o valor particular dos sul-americanos.

“Podemos olhar para o copo meio-cheio ou meio-vazio. Se olhássemos para o Mundial anterior [Uruguai eliminou Portugal], o Uruguai seria o favorito. Se olharmos para o ranking, então Portugal é o favorito. Mas não podemos esquecer-nos do Gana e da Coreia do Sul, que têm feito um percurso muito forte. O Paulo Bento tem tido um percurso fortíssimo com a Coreia do Sul”, argumentou.

“A Coreia do Sul e o Gana são equipas que conhecemos menos bem ao nível do seu desempenho, mas conheço bem a Coreia do Sul, porque está lá o Paulo Bento. O Uruguai defrontámos no último Campeonato do Mundo”, recordou.

O técnico assumiu a já referida vantagem por Portugal só jogar dia 24 de Novembro, o último dia da primeira jornada. “O facto de começarmos a jogar a 24 pode evitar algumas questões. Nesse aspecto, o sorteio foi bom, porque a jogar a 21, tendo os jogadores teoricamente apenas a 14, e com muitos jogos em cima, não seria o melhor para começar”, completou.