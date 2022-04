Coreia de Paulo Bento com sabor a desforra 20 anos depois

Avançado do Tottenham Heung-min Son é a referência de uma selecção que chega ao Qatar sem ter tido problemas de maior na qualificação da zona asiática, onde só perdeu no último jogo, com os Emirados Árabes Unidos.

Portugal fecha, a 2 de Dezembro, a participação na fase de grupos do Mundial frente à Coreia do Sul de Paulo Bento, 29.ª selecção do ranking FIFA e que tem como melhor resultado num Mundial um polémico quarto lugar em 2002, no Campeonato do Mundo organizado por Coreia do Sul e Japão. Torneio em que defrontou pela primeira e única vez a selecção portuguesa, que venceu por 1-0, com golo de Park Ji-Sung… superando depois a Itália e a Espanha, antes de cair frente à Alemanha, finalista vencida pelo Brasil.

Vinte anos depois, sob o comando de Paulo Bento, Portugal revê, com um certo sabor a desforra, uma selecção que não experimentou grandes dificuldades no percurso até ao Qatar. Adversário saído do Pote 3, a Coreia do Sul integrou e venceu o Grupo H da zona asiática com cinco triunfos e um empate, um nulo frente ao Líbano. Adversário que marcou o único golo consentido pelos coreanos (2-1) no duelo que fechou a primeira etapa de qualificação para o Qatar 2022, concluída com seis pontos de vantagem para os libaneses.

Desse grupo constavam ainda Turquemenistão e o modestíssimo Sri Lanka, já que a Coreia do Norte desistiu, não tendo efectuado qualquer encontro.

Já na segunda fase de grupos, a Coreia do Sul não foi além do segundo lugar, a dois pontos do Irão, que aproveitou o deslize da equipa de Paulo Bento no último desafio, frente aos Emirados Árabes Unidos (1-0), a 29 de Março, quando tudo indicava que poderia fechar a qualificação em primeiro. Derrota que quebrou uma série de um ano sem perder, após um jogo de preparação frente ao Japão (3-0).

Em confrontos recentes face a equipas europeias, destaque para as goleadas infligidas em jogos de preparação a Moldávia (4-0) e Islândia (5-1), em Janeiro.

Obviamente, o reencontro com Paulo Bento, ex-seleccionador nacional que comandou Portugal no Brasil 2014, antes de ser substituído por Fernando Santos, marca este jogo com os coreanos, que entre alguns jogadores a actuar nas Ligas espanhola (Kang-in Lee, Valência), alemã (Hee-chan Hwang, RB Leipzig; Woo-yeong Jeon, Freiburgo), francesa (Gun-hee Kim, Bordéus) e inglesa (Heung-min Son, Tottenham), este último a grande figura da selecção coreana, autor de sete golos na fase que apuramento, quatro na fase decisiva.

Paulo Bento viverá, desta feita, do lado oposto da “barricada”, um duelo que acaba por repetir depois de ter sido titular, em 2002, na partida que ficou marcada pela eliminação de Portugal (terceiro do grupo D) e por duas expulsões, com Beto e João Vieira Pinto a receberem o cartão vermelho. Para o médio, actualmente na Federação Portuguesa de Futebol, esse foi o último jogo pela selecção, na sequência de uma agressão ao árbitro do encontro.