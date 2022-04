Sp. Braga fez a festa e vingou derrota na Luz com sangue novo

Incerteza até final na resposta bracarense ao descalabro da Luz (derrota por 6-1, na primeira volta), com o Benfica a cair por 3-2 onde não perdia desde 2014/15, vítima do sangue novo de um Sp. Braga que aproveitou para estrear mais um jovem — Berna.

Com Darwin no banco e Yaremchuk a comandar o ataque, o Benfica viu Rodrigo Gomes ser o autor do primeiro remate (praticamente a abrir a noite) mas até começou bem a partida.

No início do jogo, o Sp. Braga foi vítima de alguma precipitação que o 4x1x4x1 das “águias” ia assimilando e decifrando, sempre com os laterais projectados e Weigl a recuar para poder armar a estratégia. Até ao primeiro sinal de perigo, o Benfica conteve um par de investidas, surgindo, ainda antes do primeiro quarto de hora, em condições para marcar pelo avançado ucraniano.

Matheus resolveu o problema e Iuri Medeiros respondeu de forma desconcertante logo após uma segunda tentativa tímida de Gonçalo Ramos.

A finalização não estava ao nível das oportunidades criadas pelas duas equipas, abrindo-se espaço aos lances de laboratório. Num canto, o Benfica colocou a bola nas redes bracarenses, mas o pecado de Vertonghen não passou no VAR. A bola bateu na mão do belga e o golo não contou.

Positivo/Negativo Positivo Al Musrati Foi pedra fundamental na consolidação do jogo do Sp. Braga e na saída criteriosa para o ataque.

Positivo Vitinha Golo decisivo, à verdadeiro ponta-de-lança.

Positivo Vlachodimos Manteve o Benfica em jogo no periodo mais difícil, evitando o 3-0. Negativo Vertonghen Infelicidade no golo anulado por causa de um toque involuntário com a mão e no início do segundo golo minhoto. Imprudente no lance que deu a vantagem ao Sp. Braga.

Para os minhotos era o tocar a reunir e Ricardo Horta ficou a centímetros de um golo de bandeira, que seria o 100.º da carreira. O jogo não tinha uma equipa dominadora, mas o segundo pecado de Vertonghen teve um preço elevado.

Luís Godinho tinha deixado claro que não perdoaria e não hesitou quando o central colocou a mão na cara do adversário em zona proibida.À segunda, Iuri Medeiros não perdoou, batendo um livre imparável para Vlachodimos. O Sp. Braga ganhava vantagem e dinâmica, ainda que não tivesse evitado um sobressalto que Paulo Oliveira mitigou.

O primeiro assalto estava vencido, mas Nélson Veríssimo regressava para a segunda parte disposto a evitar a primeira derrota após nove jogos sem perder e convencido de que poderia chegar ao terceiro triunfo consecutivo. João Mário e Darwin ocupavam as posições de Gonçalo Ramos e Everton, ao que Carvalhal respondeu com a entrada de Vitinha e Yan Couto. Saía um avançado em risco de expulsão e o autor do golo, o que não traduzia uma menor ambição. Tanto que o Sp. Braga conseguiu impor-se, resistindo à primeira vaga de Darwin para contra-atacar num momento de inspiração dos irmãos Horta. Ricardo aproveitou o reposicionamento tardio da defesa “encarnada” e ofereceu o segundo golo da noite a André.

Sem nada a perder, o Benfica assumia o risco total, que poderia ter sido explorado por Vitinha a 25 minutos dos 90. Vlachodimos foi crucial a comprar o tempo necessário para uma reacção que levou o Benfica a justificar a entrada de Darwin e João Mário — André Horta provocou um penálti que não iludiu o VAR e o uruguaio reduziu antes de servir o médio para o 2-2.

Estavam criadas as condições ideais para dez minutos finais de grande tensão. O triunfo podia cair para qualquer lado e o Sp. Braga fez valer a irreverência e qualidade de Vitinha, autor do terceiro golo dos “guerreiros”, colocando de novo o Benfica sob forte pressão, numa altura em que ainda não abdicou de encurtar a distância para o segundo lugar. Para o Sp. Braga, os três pontos colocam o quarto lugar a salvo de qualquer investida do Gil Vicente.

.