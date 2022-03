Menos quase 600 doentes internados por AVC isquémico em 2020

O número total de doentes internados nos hospitais portugueses por AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2020, primeiro ano da pandemia, foi praticamente semelhante ao registado em 2019, indicam dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Mas no AVC isquémico (afecta o cérebro por entupimento de uma veia) houve uma redução do número de doentes internados em relação ao ano anterior: foram menos 598. Esta quinta-feira assinala-se o Dia Nacional do Doente com AVC.