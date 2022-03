Ida de Paulo Portas ao congresso do CDS está em aberto

Manuel Monteiro confirma que participará na reunião magna dos democratas-cristãos do próximo fim-de-semana.

Paulo Portas inscreveu-se para poder participar no congresso do CDS-PP, partido que liderou durante 16 anos. Apesar de ter inerência pelo cargo que ocupou, Paulo Portas registou-se – e pagou o valor da inscrição – embora não esteja garantida a sua presença na reunião magna dos democratas-cristãos, marcada para este fim-de-semana em Guimarães. Já outro antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, irá comparecer e fazer uma intervenção.