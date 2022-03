Combustíveis: PCP propõe nova taxa às petrolíferas e fim do adicional ao ISP e da aplicação do IVA sobre outros impostos

Comunistas defendem urgência de medidas para combater o enorme aumento do custo de vida, mas as propostas só devem ser discutidas no Parlamento no final de Abril.

Acabar com o adicional ao ISP e com a tributação do IVA sobre outros outros impostos dos combustíveis, reduzir a incorporação obrigatória de biocombustíveis de 11 para 5%, criar a obrigatoriedade de margem máximas, repor o IVA a 6% para a electricidade e gás, criar uma contribuição extraordinária sobre os lucros das petrolíferas consignando a receita à redução do preço do combustível através do ISP, proibir a venda de produtos agro-alimentares abaixo do preço de custo. Estas são apenas algumas medidas para fazer face ao aumento do custo de vida propostas pelo PCP e entregues no Parlamento nesta quinta-feira.

Não se sabendo ainda quando o plenário começará a discutir iniciativas legislativas (as comissões também ainda estão por definir e constituir), estas medidas serão, no entanto, prioritárias para agendamento, promete a líder parlamentar Paula Santos.

“O aumento do custo de vida é já um dos problemas que marcam de forma mais preocupante a realidade nacional”, afirmou a deputada comunista, em conferência de imprensa de apresentação dos diplomas, defendendo que “as medidas já anunciadas pelo Governo ficam muito aquém do que é necessário”, numa referência à redução do adicional ao ISP e aos descontos do Autovoucher.

“É necessário avançar com medidas de controlo e fixação de preços e de aumento e defesa da produção nacional, não apenas como resposta imediata ao problema do aumento dos preços mas também com o objectivo de romper com a dependência externa do país e defender a produção nacional”, insistiu.

Para os comunistas há que atacar os aumentos que têm “carácter especulativo”, nomeadamente impondo limites nas margens de lucro e fixando preços. Nos combustíveis isso faz-se actuando nos efeitos da cotação internacional, nas margens e na fiscalidade; na produção nacional deve-se fixar-se a obrigação de “pagamento do preço justo à produção”.

Medidas propostas nos combustíveis: