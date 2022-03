Turismo espacial: capricho de bilionários, “democratização” do espaço ou alavanca para a exploração?

A corrida dos bilionários ao espaço já começou. E se o investimento privado no espaço pode fomentar o desenvolvimento da indústria, por “tomar riscos que o público não quer tomar”, também há consequências ambientais. E a ideia de “democratização do espaço” ainda é uma miragem.

Nesta quinta-feira, quando os relógios portugueses marcarem as 13h20, e se tudo correr como planeado, a Blue Origin vai voltar a lançar uma cápsula com passageiros ao espaço. Depois de, em Julho de 2021, a empresa de Jeff Bezos ter posto seis turistas espaciais a ver o mundo de cima, nesta quinta-feira a dose deverá ser repetida — mas, desta vez, o homem mais rico do mundo fica com os pés na Terra (literalmente).