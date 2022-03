Prioridade no combate ao AVC em Portugal

31 de Março - Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral

De entre as principais causas de morte nos países desenvolvidos, a doença vascular cerebral continua a ser a primeira em Portugal. Acresce que esta representa igualmente a primeira causa de incapacidade no nosso país. O problema é exponenciado pelo envelhecimento da população que antecipa, até mesmo num cenário óptimo de cuidados de saúde, um aumento do número absoluto de doentes com acidente vascular cerebral (AVC) nos anos vindouros. Deve, pois, ser considerado prioritário implementar uma política concertada a diferentes níveis que permita fazer face à situação.