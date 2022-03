O peixe de cana

É preciso sorte. O prato do dia era lulas. Mas o mostrador de peixe estava cheio de sargos: pequenos e grandes, gordos e magros. Havia um que dava para uma pessoa que comesse mal, outro para quatro a comer bem e, escondido no meio dos outros, a ver se ninguém o escolhia, estava um sargo com a nossa cara e, virando-o de avesso, com o nosso nome escrito em algas.