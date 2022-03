Central do Pego: reactivar ou talvez não

Manuel Morato Gomes, na sua carta ao director do passado sábado no PÚBLICO, considera (e talvez bem), que o governo não devia ter encerrado a central do Pego a carvão. Eu também considero que, se for imperativo nacional, ela seja reabilitada. Só chamo a atenção para o seguinte: Desde que a central ali foi instalada há mais de 30 anos, a agricultura das redondezas que já era pobre, praticamente acabou. A freguesia da Serra, que está a uns escassos 20 quilómetros em linha recta, nunca mais conseguiu uma colheita de azeitona nas quantidades e qualidade que eram habituais. O mesmo aconteceu com os restantes produtos da terra. Aqui na freguesia, existiam 8 lagares de azeite que trabalhavam em pleno – há dezenas de anos que fecharam todos. É uma zona desfavorecida e de minifúndio, as pessoas não têm “voz”, apenas eu me tenho queixado, mas é pregar no deserto. Há prejuízos incalculáveis e ninguém foi ressarcido de um euro, que eu saiba. Noutros lugares, como em tempos no Carregado, existia uma comissão permanente para avaliar os prejuízos dos agricultores em cada safra e eram devidamente recompensados. Há filhos e enteados em toda a parte. Se for mesmo necessário reabilitar aquela fonte de poluição terrível, esperamos que sejam tidos em conta, não só os males futuros, mas também alguns anteriores.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

A transição por calcular

É consensual andarmos a consumir mais recursos do que o planeta sustentavelmente disponibiliza e a energia é um dos pontos mais críticos. Precisamos de ser mais frugais. Temos ministérios com transição energética no título e a redução da utilização dos combustíveis fósseis é uma das suas bandeiras mais vistosas. Decreta-se que veículos eléctricos serão o futuro exclusivo, já em 2035. Mas não basta dizer que “se quer” aumentar a produção de energia eléctrica de fonte renovável. Hoje em Portugal falta aproximadamente um terço de “renováveis”. Isto é um número concreto, são tantos kWh. Para 2035 qual será a procura de energia eléctrica nessa altura, devidamente aumentada pelos novos veículos eléctricos? Quantos kWh? De que fontes “renováveis” virão esses kWh? Há um plano, qual? É que mais rios para barragens e montes para eólicas, já não sobram muitos, além da polémica… ambiental com os mesmos.

Na Europa o défice actual é ainda maior, especialmente se o nuclear não for considerado “bom e limpo”. Recentemente até tinha sido decretado que o gás natural podia ser considerado “transitoriamente limpo”; depois Putin complicou as contas. Cheira-me que para as agendas políticas 2035 é noutro século e, ao dia de hoje, o fundamental é capitalizar títulos e declarações de intenções, mas o título não basta. Saber quantos kWh serão necessários e de onde virão é uma exigência básica. Se não sabem quantos kWh, podem apresentar em joules ou em calorias… Entretanto, o pessoal adere a veículos elétricos com uns frugais 300 cv ou mais, achando que esse é o caminho da salvação.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Especulação de preços

Portugal tem atravessado várias crises cuja resposta às mesmas recai quase sempre sobre os que menos culpa tem, mas que reflectem também a incapacidade e impreparação das entidades governamentais de encontrar soluções sem penalizarem as pessoas, que votam em governantes, os quais muitas vezes são os culpados das crises quando implementam políticas que não vem de encontro às aspirações dos cidadãos.

Tendo em conta os desafios impostos pelas alterações climáticas, foi antecipado o encerramento das centrais térmicas de Sines e do Pego, sem que existissem alternativas suficientes, que num contexto de crise energética não potenciassem o aumento do custo da energia, com as repercussões no custo de produção das empresas, e onde o simples consumidor também sente o custo na factura mensal.

Entre os diversos factores que estão na origem da crise energética, poder-se-á dizer que a nossa dependência do exterior poderá ser um dos mesmos, que a juntar ao conflito na Ucrânia e ao encerramento das unidades produtivas acima descritas, poderão ser a conjugação perfeita para um aumento do custo de vida, cuja especulação de preços poderá contribuir para aumentar os níveis de pobreza em Portugal.

Américo Lourenço, Sines

​Will Smith

Normalmente nunca falho, pela televisão, a cerimónia dos Óscares. A caminhar para as nove décadas de vida, nunca tinha visto um actor (Will Smith) levantar-se da sua cadeira, e ir ao palco agredir um apresentado. Foi uma enorme vergonha para o cinema, para os Estados Unidos. Mas outra vergonha, foi esta Festa ter continuado, e o agressor ter subido ao palco para receber o prémio máximo de Hollywood. Os valores da América, com esta guerra que o mundo está a viver, ficaram muito por baixo.

Tomaz Albuquerque, Lisboa