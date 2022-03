Há um novo laboratório que quer promover ambientes de trabalho saudáveis

Em Outubro, pode nascer um manual de boas práticas para que empresas e organizações tenham ambientes de trabalho saudáveis. Este é objectivo do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis (Labpats), um projecto que nasceu há um ano, como projecto-piloto, mas que entra formalmente em acção nesta quinta-feira, com o lançamento do laboratório, constituído por uma rede de investigadores que pretende recolher dados de organizações de vários sectores, de maneira a avaliar a saúde, a segurança e o bem-estar entre os trabalhadores, para promover ambientes de trabalho saudáveis.