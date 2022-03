Oito dicas para criar um ambiente de trabalho saudável

Perante novas gerações que se mostram cada vez mais preocupadas com a questão do bem-estar e da saúde mental, o mundo profissional vê-se desafiado a adaptar os locais de trabalho às necessidades dos seus profissionais.

O que torna um ambiente de trabalho saudável e positivo? Que podem as lideranças fazer para promover a justiça, a segurança, o bem-estar e a comunicação entre a sua equipa de trabalho, garantindo o sucesso ao mesmo tempo? Do ponto de vista do trabalhador, o que significa aliás um ambiente de trabalho positivo? Tania Gaspar, especialista em Psicologia, Gestão e Saúde e membro fundador do projecto Ecossistemas dos Ambientes de Trabalho Saudáveis (EATS), explica ao PÚBLICO: “Sentirmos que estamos a produzir e a contribuir, que as nossas competências estão a ser utilizadas, que o nosso trabalho está a ser reconhecido e que somos tratados com justiça.”