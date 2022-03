O seu filho tem medo do escuro? Como ajudar as crianças na hora de ir dormir

Se o seu filho tem medo do escuro, não está sozinho. “É muito comum em crianças e adolescentes”, lembra o conceituado professor emérito Thomas Ollendick, do Centro de Estudos da Criança da Virginia Tech, que dedicou grande parte da carreira à compreensão dos medos e fobias das crianças. O medo do escuro, aponta o especialista, está entre os três mais recorrentes.