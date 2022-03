TAP adia relançamento de voos para a Rússia previsto para Verão devido à guerra

Companhia aérea tem ligações diárias com a Polónia, que diz estar a reforçar através de voos charter .

A TAP anunciou hoje ter adiado o relançamento dos voos para a Rússia, previsto para o Verão, devido à guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, prevendo ainda assim um Verão com mais de 85% de capacidade operacional.

“Tínhamos previsto relançar a nossa rota para a Rússia e decidimos adiá-la e vamos de novo considerá-la no próximo ano. Isto é algo que mudámos completamente no nosso calendário de Verão”, declarou a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, em declarações à margem da Cimeira da Aviação 2022 organizada pela Airlines for Europe (A4E), a maior associação de companhias aéreas na União Europeia.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, em altura de aceso confronto armado na Ucrânia após a invasão russa do país em 24 de Fevereiro, a responsável disse prever, ainda assim, uma temporada de Verão na qual a TAP irá “alcançar mais de 85% da capacidade”.

“Estamos a aumentar a nossa operação. É desafiante porque temos de preparar todas as partes interessadas, os aeroportos, as fronteiras, tráfego, entre outras coisas, e tudo está a ser preparado”, referiu Christine Ourmières-Widener.

De acordo com a responsável, devido às recentes vagas de covid-19 causadas pela variante Ómicron do SARS-CoV-2 e pela “tragédia da Ucrânia”, o pico desta temporada “será um pouco mais tarde este ano”, talvez “no final de Maio”.

Ainda devido à guerra, “adoptámos várias iniciativas relativas à guerra, como voos de carga, com grande cooperação com o Governo” português, avançou Christine Ourmières-Widener.

Mantida é, para já, a rota da TAP para a Polónia, “que fazemos numa base diária e à qual estamos a adicionar capacidade através de voos charter”, acrescentou.

“Não voamos para a Ásia e não tínhamos planos para o fazer e, por isso, não temos o mesmo impacto que outras companhias aéreas, como a Finnair”, adiantou Christine Ourmières-Widener.