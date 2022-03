Crédito para compra de habitação volta a subir em Fevereiro, mas taxa de juro também

O crédito total concedido aos particulares voltou a subir em Fevereiro, depois da queda ligeira no mês anterior, ascendendo a 1940 milhões de euros, mais cerca de 200 milhões de euros do que em Janeiro, e 18,2% acima do período homólogo.

Os dados revelados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) mostram que para a finalidade de habitação foram emprestados 1275 milhões de euros para habitação, mais cerca de 7% face a Janeiro passado, e mais 18% na comparação com o mesmo mês de 2021.

O que subiu também, no destino para compra de casa, foi a taxa de juro média, que ficou em 0,87%, acima dos 0,81% do mês anterior. Como destaca o BdP, esta variação está “em linha com a subida das taxas Euribor”.

O impacto da subida das taxas de juro é uma situação que preocupa o regulador do sector bancário, que esta quinta-feira divulgou o relatório de avaliação ao cumprimento da recomendação macroprudencial para o crédito, que estabelece um conjunto de limites a observar na concessão de empréstimos aos particulares, sendo que o que tem maior peso é o da habitação. Segundo o BdP, “as instituições de crédito continuaram a cumprir as orientações definidas na recomendação”.

Em Fevereiro, foram ainda concedidos mais 453 milhões de euros para consumo, quase 23% a mais na comparação homólogo, e 212 milhões de euros para outros fins, um aumento de 34%.

No crédito ao consumo, a taxa de juro média fixou-se em 7,71%, ligeiramente abaixo dos 7,76% no mês de Janeiro.

Ainda relativamente aos particulares, o montante de novos depósitos ascendeu a 3596 milhões de euros, mais 287 milhões do que em Fevereiro de 2021, mantendo-se a taxa de juro média no mínimo histórico de 0,04% pelo quarto mês consecutivo.

“Do montante de novos depósitos constituídos, 84% foi aplicado em depósitos a prazo até um ano, também remunerados à taxa de juro média de 0,04%”, refere o BdP.