Veríssimo vê com naturalidade notícias sobre futuro treinador do Benfica

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, encara com naturalidade notícias como as que apontam o nome do alemão Roger Schmidt para assumirem o comando técnico do clube, garantindo estar a par do processo. “É natural que surjam alguns nomes para a próxima época”, disse o técnico em conferência de imprensa, no Seixal.

Veríssimo garantiu estar “diariamente com o presidente”, Rui Costa, pelo que as movimentações não o desviam da preparação do encontro com o Sp. Braga, na sexta-feira (20h15, SPTV1), para a I Liga.

“Estou a par do que está a acontecer. Temos uma estratégia definida até ao final da época e, muito sinceramente, o que me preocupa, neste momento, são os jogos que faltam”, frisou.

Veríssimo garante perceber que “o assunto está na ordem do dia”, mas insiste que não o preocupa nem afecta o rendimento dos jogadores. “Acredito que possam acompanhar as notícias. Mas a melhor avaliação que podemos ter é no dia-a-dia: a resposta dada às propostas de treino, de exercícios e da estratégia para o jogo seguinte. É o melhor indicador para perceber se os jogadores estão ligados. Aí não tenho nada a dizer”, garantiu.

E o jogo seguinte será “certamente difícil, muito competitivo”, entre “duas equipas a quererem o melhor resultado”. “Sabemos que é um adversário tradicionalmente difícil no seu campo, orientado por uma pessoa muito experiente, com muito conhecimento do jogo. E, como tenho dito, vamos ter de estar ao nosso melhor nível para levar de vencido o Sp. Braga”, vincou, na expectativa de poder reduzir a desvantagem de seis pontos para o Sporting e de 12 para o FC Porto.