Sofia Araújo nos quartos-de-final do challenger de Getafe

Afonso Fazendeiro foi afastado na segunda do quadro principal do primeiro torneio da terceira categoria do World Padel Tour 2022.

Sofia Araújo e a espanhola Lorena Rufo Ortiz, sétimas cabeças-de-série do Tau Cerámica Getafe Challenger 2022, confirmaram nesta quinta-feira o favoritismo nos oitavos-de-final do torneio que está a ser disputado nos arredores de Madrid. A dupla luso-espanhola derrotou as jovens espanholas Marina Martinez e Sofia Vallejo em dois sets: 6-4 e 6-2.

Com algumas das melhores duplas do circuito mundial inscritas no challenger de Getafe, Sofia Araújo começou por derrotar a parelha italo-espanhola formada por Carolina Orsi e Sandra Bellver e, nos “oitavos”, esteve em campo com três atletas nascidas em 2003: Ortiz, Martinez e Vallejo.

No primeiro set, a padelista portuguesa ainda sentiu alguma resistência (6-4), mas a qualificação ficou fechada com um segundo parcial mais rápido: 6-2.

Nesta sexta-feira, a partir das 8h30, Araújo e Ortiz vão defrontar nos quartos-de-final a espanhola Carla Mesa e a argentina Claudia Jensen, que surpreenderam ao baterem as terceiras cabeças-de-série: Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias perderam por claros 6-1 e 6-2.

No quadro masculino, Afonso Fazendeiro tinha conseguido ultrapassar a primeira ronda, vencendo uma dupla menos cotada (Antonio González/David Solla), mas nesta quinta-feira não conseguiu ultrapassar Cândido Alfaro e Ignácio Piotto.

Jogando com o espanhol Pablo Castillo, Fazendeiro foi derrotado nos oitavos-de-final com os parciais de 6-3 e 6-4.