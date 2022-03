Portugal aponta ao primeiro lugar na corrida ao Europeu de andebol

Macedónia do Norte, Turquia e Luxemburgo serão os adversários da selecção portuguesa no grupo 1.

O seleccionador português de andebol assumiu nesta quinta-feira a ambição de “lutar pelo primeiro lugar” do grupo 1 da qualificação para o Euro2024 de andebol, no qual Portugal vai defrontar a Macedónia do Norte, a Turquia e o Luxemburgo.

“É um grupo onde, teoricamente, temos que lutar pelo primeiro lugar. A Macedónia do Norte é uma equipa forte e as restantes, teoricamente, estão abaixo do nível da nossa selecção”, explicou o seleccionador, Paulo Pereira.

Portugal, que integrou o pote 1, terá pela frente no grupo 1 os macedónios, do pote 2, os turcos, do pote 3, e os luxemburgueses, do quarto pote, com os dois primeiros a serem qualificados para a fase final, além dos quatro melhores terceiros.

O apuramento está dividido em oito grupos e arranca em Outubro para determinar os 20 ocupantes das vagas que faltam para o torneio, de 10 a 24 de Janeiro na Alemanha - estão já apurados o anfitrião e os três medalhados do Euro2022: Suécia (ouro), Espanha (prata) e Dinamarca (bronze).

Ao todo, são 32 as equipas em busca da qualificação, com Portugal à procura do sétimo apuramento, o terceiro seguido, com o melhor resultado a ser o sexto lugar de 2020. A selecção nacional foi 10.º no último Mundial, no Egipto em 2021.