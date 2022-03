A Noruega lembrou à FIFA que há problemas com o Mundial do Qatar

Eleita há menos de um mês como a primeira mulher presidente da Federação de Futebol da Noruega, Lisa Klaveness foi nesta quinta-feira a inesperada protagonista do 72.º congresso da FIFA, que se realizou em Doha, um dia antes do sorteio dos grupos do Mundial 2022. A antiga futebolista norueguesa usou a sua intervenção para confrontar a FIFA e a organização do Mundial com os direitos laborais dos trabalhadores migrantes que não foram respeitados desde que o Qatar foi designado como sede do torneio, e para manifestar a sua preocupação com a segurança da comunidade LGBTQ+ num país onde é ilegal ser homossexual.

“Em 2010, dois Mundiais foram atribuídos pela FIFA em condições inaceitáveis e com consequências inaceitáveis. Direitos humanos, igualdade e democracia – valores intrínsecos do futebol – não estavam no 11 titular. Estes direitos básicos foram obrigados a entrar para o campo como suplentes, sobretudo por vozes externas. E a FIFA tem feito alguma coisa por estes assuntos, mas ainda há um longo caminho a percorrer”, começou por dizer Klaveness, revelando que a Noruega chegou a debater, em 2021, a possibilidade de boicotar este Mundial.

Logo a seguir, a dirigente norueguesa identificou os problemas. “Os trabalhadores migrantes que sofreram lesões ou as famílias daqueles que morreram neste período, têm de ser ajudados. A FIFA, todos nós, tem de tomar medidas para implementar a mudança. É vital que a liderança actual continue neste caminho. Não há lugar para empregadores que não garantam a segurança dos trabalhadores, para anfitriões que não recebam o jogo das mulheres e que não garantam legalmente a segurança e o respeito para as pessoas LGBTQ+ que vêm a este teatro de sonhos”, reforçou Klaveness.

A intervenção da norueguesa foi recebida com alguma surpresa pelo congresso e até motivou uma resposta imediata de José Ernesto Mejía, da federação das Honduras. “Não tinha previsto falar hoje. Percebemos as preocupações dos nossos colegas noruegueses, mas entendemos que este não é o fórum e o momento adequado para falar destes assuntos”, assinalou o dirigente centro-americano.

Logo a seguir, falou Hassan al-Thawadi, líder do comité organizador do Qatar, e incluiu na sua intervenção uma resposta à presidente da federação norueguesa, para além de referir que o seu país tem sido elogiado pelas organizações internacionais de defesa dos direitos dos trabalhadores. “Os nossos adversários transformaram-se em aliados e mesmo os nossos críticos mais ferozes, como a Amnistia Internacional, reconhecem o nosso empenho”, disse al-Thawadi, mostrando-se depois “desiludido” com as palavras de Klaveness: “Visitou o nosso país e não pediu uma reunião. Não dialogou connosco antes de se dirigir ao congresso. Estamos abertos ao diálogo, aceitamos críticas construtivas. Temos a porta aberta para quem quer compreender as questões, e informar-se antes de fazer julgamentos.”

Gianni Infantino, presidente da FIFA e candidato à reeleição em 2023, também falou de direitos humanos, frisando que tem havido um esforço de diálogo entre o organismo a que preside e as autoridades locais. “O tema dos direitos humanos surgiu quando foi atribuído o Mundial ao Qatar, em 2010. A única maneira de promover uma mudança positiva é através do diálogo. Desde o início, pressionámos as autoridades do Qatar, que têm sido parceiras comprometidas em alterações em termos de direitos humanos”, assinalou o presidente da FIFA.

O discurso de Lisa Klaveness surgiu no mesmo dia em que o jornal Guardian publicou uma nova investigação sobre práticas laborais ilegais na construção dos estádios e outras infraestruturas para o Mundial do Qatar, que decorre em Novembro e Dezembro. Segundo o jornal britânico, trabalhadores originários do Bangladesh terão pagado um total de 2,2 mil milhões de euros entre 2011 e 2020 a angariadores para trabalharem no Qatar, enquanto migrantes do Nepal terão desembolsado um valor a rondar os 400 milhões de euros entre 2015 e 2019, sabendo-se que esta prática está proibida no Qatar.

E a própria Amnistia Internacional não está convencida no que diz respeito às boas práticas laborais do Qatar e o seu respeito pelos direitos humanos. “Apesar das reformas governamentais, a população trabalhadora migrante continua a sofrer abusos laborais e a ter dificuldades de mudar livremente de emprego”, escreve o organismo no seu mais recente relatório, divulgado há poucos dias. A Amnistia refere ainda que “as mulheres continuam a ser discriminadas pela lei e na prática” e que “o Código Penal continua a tipificar as relações homossexuais entre homens como um delito punível até sete anos de prisão”.