Mundial 2022: EUA e México qualificados, Costa Rica vai ao play-off

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, foi titular na derrota do já apurado Canadá em casa do Panamá.

Já estava praticamente garantido, mas só esta madrugada se confirmou: México e Estados Unidos da América vão estar no Mundial 2022, ao passo que a Costa Rica vai disputar o play-off.

Os Estados Unidos, pela 11.ª vez, e o México, pela 17.ª e oitava consecutiva, asseguraram o bilhete para a fase final da competição nesta última quarta-feira, na 14.ª e última ronda da fase final da zona CONCACAF.

Na recepção a El Salvador, os mexicanos triunfaram por 2-0 e carimbaram assim o passaporte para o Qatar: Uriel Antuna abriu o marcador aos 17 minutos, Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, fechou as contas em cima do intervalo, de penálti.

Já os Estados Unidos perderam, mas garantiram na mesma o terceiro lugar da zona CONCACAF e respectivo apuramento. E perderam precisamente com a Costa Rica.

Para conseguirem a qualificação directa, os costa-riquenhos tinham de vencer por uma margem superior a cinco golos, mas não foram além de um triunfo por 2-0. Juan Pablo Vargas, aos 51 minutos, e Anthony Contreras, aos 59, fizeram os golos da partida.

Os EUA, que falharam a presença no Mundial de 2018, têm como melhor registo o terceiro lugar na primeira edição da prova, em 1930, então disputada por apenas 13 selecções. Já o México chegou por duas vezes aos quartos-de-final do torneio, em 1970 e 1986, edições em que competiu na qualidade de país organizador.

Nos outros jogos da ronda, o Canadá, já qualificado, perdeu por 1-0 no Panamá, graças a um golo de Gabriel Torres, aos 49 minutos, num embate em que o portista Stephen Eustáquio foi titular nos visitantes, actuando todo o encontro.

Na qualificação da CONCACAF, os Estados Unidos e o México juntaram-se ao Canadá, que vai repetir a participação única de 1986. A Costa Rica, por seu turno, vai jogar o play-off de acesso frente à Nova Zelândia, adversário da zona da Oceânia.

No total, já são 29 os apurados, de um total de 32, incluindo uma grande maioria de 12 selecções europeias (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça). Também estão qualificadas cinco de África (Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

As últimas três vagas serão entregues ao País de Gales, Ucrânia ou Escócia, que vão disputar o último play-off europeu, e aos vencedores de dois play-offs intercontinentais, entre Costa Rica e Nova Zelândia e entre o quinto da zona asiática (Austrália ou Emirados Árabes Unidos) e América do Sul (Peru).