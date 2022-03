Carlos Carvalhal promete noite à Braga frente ao Benfica

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, garante uma equipa empenhada em vencer o Benfica, esta sexta-feira (20h15, SPTV1), em partida da 28.ª jornada da I Liga, em Braga, deixando em aberto eventual continuidade no clube.

Na última jornada, em Portimão, o Sp. Braga pôs termo a três rondas seguidas sem vencer, sublinhando a qualificação europeia para os quartos-de-final da Liga Europa.

Já o Benfica, também apurado na Liga dos Campeões, soma sete jornadas consecutivas a pontuar (cinco vitórias e dois empates) na I Liga e quer encurtar a distância para o Sporting.

Carvalhal espera “um jogo de elevadíssima dificuldade” e promete um Sp. Braga a dar tudo. “O Benfica é uma equipa fortíssima, tem feito uma melhoria no campeonato e fez uma grande campanha na Champions... Mas jogamos em casa. Tem de ser uma noite à Braga, dando o melhor de cada jogador para elevar o colectivo. Somos uma equipa muito jovem, jogadores que precisam de aplausos quando erram um passe. Se tivermos uma noite dessas, estaremos mais próximos do objectivo, que é ganhar”, reforçou, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

O ponta-de-lança uruguaio Darwin, melhor marcador do campeonato, com 20 golos, está em dúvida no Benfica, mas o técnico dos minhotos diz-se preparado para “todos os cenários”. “Não me parece líquido. O Darwin viajou, mas não jogou. No entanto, estamos preparados. A dinâmica do Benfica não se altera, só as características dos jogadores”.

O treinador, que termina contrato com os “arsenalistas” no final da presente temporada, rejeitou ainda a ideia de despedida, reforçada em entrevista a um jornal turco, garantindo que “está tudo em aberto”. “Tudo será analisado, inclusivamente a continuidade. Turquia, Brasil, países árabes ou Europa, tudo está em aberto”.

“Conheço o presidente Salvador desde os 18 anos, ainda estava ele a preparar-se para presidente do Bairro da Misericórdia. As nossas famílias são amigas, os filhos dele andaram na escola com os meus. É o presidente mais impactante, com um trabalho absolutamente fantástico, nos cem anos de história do Sporting de Braga. Não há qualquer quebra de relação com ele. Quando fui abordado pelo Braga, tinha uma proposta de um dos maiores clubes do mundo [Flamengo], onde auferiria cinco vezes mais... e optei pelo Sporting de Braga. Por ser daqui, por gostar do clube e conhecer bem o presidente e o clube. Pelo meio, houve possibilidade de ir ganhar cinco vezes mais [Atlético Mineiro] e a equipa técnica optou por ficar. E ainda bem que isso aconteceu. Não estamos nada arrependidos. Só de viver noites como a do Sheriff [em Braga] e as duas com o Mónaco, cobre o dinheiro”, explicou.

Carlos Carvalhal considerou ainda que a indefinição no comando técnico do Benfica não terá peso no adversário e viu como benéfica a paragem no campeonato por causa dos compromissos da selecção. “A paragem foi boa por causa da sequência de jogos. Não temos um plantel extenso, nem muitos jogadores habituados a competir à quinta e ao domingo. Tivemos uma sequência boa com o Portimonense [vitória por 2-1] e até seria importante continuar a jogar. Mas a verdade é que deu para recuperar energias e alguns jogadores”, admitiu.