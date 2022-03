Mariana Reis tem coisas para dizer, numa canção que será nome de EP a 29 de Abril

A sua estreia fez-se em Setembro de 2021, com uma canção: engana-me hoje, eu deixo. Assim mesmo, sem maiúsculas. Agora, mantendo a grafia, apresenta coisas para dizer, single com videoclipe cuja canção dará título ao seu EP de estreia, anunciado para dia 29 de Abril. Nascida em Almada, em 1996, Mariana Reis formou-se em gestão, mas a música esteve sempre presente na sua vida, até em termos de aprendizagem: teve aulas de piano dos 8 anos aos 19 e, pelo meio, aprendeu a tocar guitarra sozinha, utilizando depois os dois instrumentos para compor canções.

Se engana-me hoje, eu deixo era, conforme ela disse na altura, sobre “recaídas” de amor, construída em torno de “duas pessoas que gostam muito uma da outra, que tiveram momentos muito felizes mas que sabiam logo de início que não haveria grande futuro”, coisas para dizer (cujo EP será editado pela Universal) assume uma forma interrogativa: “3 da manhã/ e eu deitada/ mallu magalhães a tocar/ na madrugada/ a ver se ouvia dela/ o que fazer/ será que também ela se deita/ com coisas por dizer?” Com letra e música de Mariana Reis (voz e piano), a produção e guitarras nesta gravação são de Francisco Nilo, que assina com ela os arranjos.