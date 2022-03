Viagem dos cardos aos cravos, com um disco por guia

No Abril em que se assinalam 30 anos da morte de Salgueiro Maia, memórias de um disco esquecido.

Vamos entrar em Abril, mês em que o 25 fará 48 anos. E já com uns dias de avanço sobre a longevidade da ditadura (17.499 dias) ganhos pela democracia, que completou 17.500 dias em 24 de Março, somando-lhes, entretanto, mais sete. Arrumada tal contabilidade, Abril, este Abril, é ainda o mês em que se completam trinta anos sobre a morte de Salgueiro Maia, nome fulcral nas operações militares que levaram ao derrube da ditadura em 1974. Ficou conhecida por “revolução dos cravos”, aqui e muito em particular no estrangeiro, dando a tal flor um estatuto épico. Cravos nas espingardas, dedos em V de vitória, tanques nas ruas imersos num povo eufórico, tudo isso entrou para a hagiografia da revolução.