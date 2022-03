Marta Dias: “Tudo na vida é mudança e eu acredito muito nessa verdade”

Muitos só terão reparado nela quando começou a trabalhar (e a correr mundo) com António Chainho a partir de 1998, mas Marta Dias já se iniciara na música uns anos antes, gravando em 1995 com os Cool Hipnoise e Ithaka. Nascida em Lisboa, já numa mistura de influências (pai são-tomense, avô goês, mãe portuguesa), gravou o primeiro álbum a solo em 1997 (Y U É), um ano depois de participar num espectáculo de homenagem a António Chainho, vindo depois a gravar um tema com ele, Fadinho simples, no disco A Guitarra e Outras Mulheres (1998) e o disco Ao Vivo no CCB (2003), selando para a história a parceria de ambos. A solo, ainda gravou Aqui (1999), Quantas Tribos (2016) e Bandida (2018), este com Carlos Barreto Xavier.

Quando rumou a Bruxelas, em 2019, para assumir um trabalho sem relação com a música (o de tradutora na União Europeia), Marta Dias não tinha qualquer projecto discográfico em mente, como diz agora ao PÚBLICO. “Na altura eu não tinha pensado em fazer um novo disco. Mas com o confinamento e toda a situação de estar fechada em casa, num país diferente, comecei a alinhavar umas ideias sobre o que se estava a viver e, uns meses depois, quis dar-lhes forma de canções.” Começou em Abril de 2020 e, uns meses passados, o disco foi ganhando forma. Assim nasceu Um Beijo para Amanhã, que chega agora às plataformas digitais e às lojas, em CD, e já tinha sido anunciado com um primeiro single, À janela, em Setembro de 2021.

Foto Capas do singke À Janela e do álbum agora editado

De Oswaldo a Edu Miranda

O disco, com dez canções, reflecte musicalmente as influências que já haviam marcado os seus trabalhos anteriores (europeias, africanas, brasileiras). Todos os temas são dela, letra e música, como À janela, nome da canção que abre (e também fecha) o disco, um chorinho contagiante que não nos sai do ouvido logo à primeira audição. As excepções são Menina e moça, que veste as palavras de Bernardim Ribeiro (1482-1552) com ritmos de funaná, Um beijo para amanhã, parceria com Oswaldo Santos e Tuniko Goulart e Quero ouvir cantar, com Tuniko Goulart.

“As canções começaram todas por ser feitas por mim. Foi um processo relativamente longo, porque eu estava sozinha em Bruxelas e, falando com um amigo, músico, ele sugeriu-me uma plataforma online na qual era possível gravar as ideias musicais que eu ia tendo. Passei-as na altura ao Oswaldo Santos, um músico meu amigo que está a viver em Londres, que foi fazendo as bases iniciais.” O disco era para ser gravado com ele, no início de 2021, mas apareceu a nova variante da covid-19. “Os voos foram cancelados (ele vinha de Londres para gravar em Lisboa, onde nos íamos encontrar) e o disco foi mais uma vez adiado. Depois, como quem iria produzir era o Edu Miranda, com participação do Tuniko Goulart, acabei por fazer o disco com eles.”

Marta Dias já trabalhara com Edu Miranda e Tuniko Goulart. “Conheci-os há muitos anos, quando cantava com António Chaínho e gravámos o disco ao vivo no CCB em 2003.” Além deles, participam no disco o acordeonista João Frade, na canção Menina e moça, e quatro vozes convidadas: a de Ana Vieira em Dantes, e da Ana Laíns em Quero ouvir cantar e as de Francisca Silva e Margarida Silva (suas sobrinhas, com 13 e 15 anos), numa segunda versão de À janela, a fechar o disco. “A ideia foi reunir um conjunto de canções que reflectissem as várias experiências do confinamento, sem falar dele. E que pudessem ser, de certa maneira, universais. Por exemplo: Dantes é relativa ao confinamento, mas também pode ser o fim de uma relação.”

Transitoriedade e esperança

Lançado o disco, não há ainda projectos para o apresentar ao vivo. “Decidi lançar este disco de uma forma bastante descontraída”, diz Marta Dias. “Sem me impor obrigações de fazer espectáculos ou uma promoção apressada. Porque estamos em tempos tão incertos, que impor-me isso seria impor uma certa ansiedade. O disco é lançado para as pessoas que gostam de ouvir. Depois, se se proporcionar a realização de espectáculos, assim os farei, mas com uma expectativa moderada. O importante é as pessoas desfrutarem daquilo que quero partilhar.”

Apesar de ter nascido num tempo de interrogações e angústias, Um Beijo para Amanhã é um disco feliz. “É um disco de esperança, sem dúvida. Nascido da ideia da transitoriedade de tudo, de como tudo passa. Temos de encontrar esperança no meio dessa transitoriedade, porque as coisas mudam de um dia para o outro, como vemos nos momentos que estamos agora a viver. Eu tenho aqui uma canção chamada Amanhã quem saberá e é mesmo nisso que acredito. Tudo na vida é mudança e eu acredito muito nessa verdade. Tento viver com esse desprendimento e também com uma esperança em tempos melhores, num equilíbrio entre esses dois momentos.”