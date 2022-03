Quinta na TV: da Kalifornia aos Pirenéus, com Barroso numa Terra Franca

CINEMA

Exodus: Deuses e Reis

Fox Movies, 18h55

Realizado por Ridley Scott e protagonizado por Christian Bale, um filme épico sobre Moisés, o profeta que estabeleceu as bases morais das grandes religiões monoteístas. É retratado em momentos-chave como a adopção pela família real egípcia, a jornada de salvação dos escravos hebreus, a separação das águas do Mar Vermelho ou a subida ao Monte Sinai para receber os dez mandamentos. Também integram o elenco Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Sigourney Weaver e Ben Kingsley.

Supernova

TVCine Top, 21h30

Há mais de 20 anos que Sam e Tusker partilham um amor e uma cumplicidade profundos. Quando Tusker é diagnosticado com demência, resolvem aproveitar o tempo que lhes resta. Alugam uma autocaravana e partem em direcção a lugares e pessoas que os marcaram. Com realização e argumento de Harry Macqueen, uma história dramática com Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter MacQueen e Nina Marlin nos papéis principais.

Kalifornia

AMC, 22h55

Road thriller dirigido por Dominic Sena, segundo um argumento de Stephen Levy e Tim Metcalfe. Brian (David Duchovny) e Carrie (Michelle Forbes) viajam para a Califórnia para começar uma nova vida. Brian aproveita para visitar lugares onde foram cometidos crimes, com o objectivo de escrever um livro sobre assassinos em série. Ela vai captando as imagens. Para cortarem despesas, põem um anúncio para encontrar dois companheiros de viagem, ao qual respondem Early (Brad Pitt) e a namorada, Adele (Juliette Lewis). Brian e Carrie não tardam a perceber o erro que cometeram.

Sem Tempo

Fox, 23h59

Thriller escrito e realizado por Andrew Niccol. Num futuro próximo, a genética manipula o envelhecimento. Para evitar a sobrepopulação, cada pessoa tem um tempo de vida máximo – tempo esse que se torna moeda de troca. Os ricos têm a imortalidade ao seu alcance; os pobres morrem jovens. Quando o tempo de Will Salas (Justin Timberlake) está prestes a esgotar-se, um milionário dá-lhe todos os seus anos de vida e suicida-se. Salas vê-se então envolvido numa trama de contornos inimagináveis.

SÉRIES

Caça ao Homem em Monteperdido

RTP1, 00h38

Estreia. Há cinco anos, uma povoação dos Pirenéus ficou devastada pelo desaparecimento de duas meninas de 11 anos – um caso que as autoridades não conseguiram resolver. Agora, uma delas está de volta. Descobrem-na depois de um acidente de viação que a deixa inconsciente e mata quem conduzia o veículo. A identidade do condutor, o paradeiro da outra rapariga e o que se passou nos últimos anos são informações a apurar com urgência. Os agentes Santiago Baín (Francis Lorenzo) e Sara Campos (Megan Montaner) chegam de Madrid para conduzir a investigação, em parceria com o polícia local Víctor Gamero (Alain Hernández). Eis a trama do thriller criminal espanhol criado por Luis Moya, que verte para a televisão o romance Monteperdido, de Agustín Martínez.

Julia

HBO Max, streaming

Estreia. Nesta série cómica, a britânica Sarah Lancashire faz de Julia Child, a americana que, nos anos 1940, se mudou com o marido para Paris e, em 1961, publicou Mastering the Art of French Cooking, um best-seller de culinária que a catapultou para a fama mundial, tendo pouco depois começado um programa de televisão. É uma criação do também dramaturgo Daniel Goldfarb, que trabalhou em A Maravilhosa Sr.ª Maisel.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h57

Durão Barroso partilha com o jornalista Vítor Gonçalves a sua visão da Guerra na Ucrânia, recorrendo à memória dos contactos que teve com Putin quando presidiu à Comissão Europeia – mandato durante o qual se deram as invasões russas da Geórgia e da Crimeia.

DOCUMENTÁRIOS

Trump: O Presidente Acidental

TVCine Edition, 12h40

Dirigido pelo jornalista James Fletcher e estreado antes da vitória de Joe Biden, tenta decifrar a surpresa que foi, para muitos, a eleição de Donald Trump nas presidenciais de 2016. Recolhe depoimentos de figuras como o ex-director de comunicação da Casa Branca Anthony Scaramucci, o repórter inglês Piers Morgan, a directora de campanha de Trump Kellyanne Conway ou o comentador Van Jones.

Terra Franca

RTP2, 23h26

Depois de ter causado impacto com as curtas-metragens Rhoma Acans e Balada de Um Batráquio (Urso de Ouro em Berlim), Leonor Teles assinou aqui a sua primeira longa documental. Segue a vida de Albertino Lobo, um pescador de Vila Franca de Xira, terra que a viu crescer, ao longo de um ano inteiro.