Eis a primeira sequência do genoma humano completa e sem falhas

Chegou o grande dia: esta sexta-feira, em seis artigos na revista científica Science apresenta-se a primeira sequência do genoma humano completa e sem falhas. O feito foi conseguido pelo consórcio Telomere to Telomere (T2T, na sigla em inglês, e Telómero para Telómero, em português) e tudo foi possível graças a tecnologias desenvolvidas nos últimos anos. Temos agora, finalmente, sequenciadas as porções altamente repetitivas do genoma humano e a correcção de alguns erros da versão anterior nas zonas que não são repetitivas.