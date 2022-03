A ajuda maternal, as quebras de protocolo e uma saída de fininho

Nos últimos dois anos, as salas do Palácio da Ajuda tornaram-se a morada semanal do Conselho de Ministros e um local familiar para alguns dos governantes que esta quarta-feira se despediram de funções. A cerimónia de três horas ficou marcada pelos recados do Presidente da República sobre uma eventual saída antecipada do primeiro-ministro para assumir um cargo europeu – uma sombra que continua a pairar sobre António Costa e que ganhou força com o reforço do poder entregue a Mariana Vieira da Silva. Além dos avisos de Belém, o primeiro dia do executivo de António Costa teve cadeiras vazias (a do PCP, o único partido a faltar), um protocolo repetidamente quebrado e até um “toque maternal”.