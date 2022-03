Em seis anos, o embaixador Nuno Brito viu a UE “mostrar o seu melhor” e “fazer o impensável”

Ao fim de 512 reuniões do Comité dos Representantes Permanentes do Conselho da União Europeia, o embaixador Nuno Brito despede-se de Bruxelas, esta quarta-feira, levando na bagagem o recorde do diplomata com mais anos no cargo ao nível dos 27 e, principalmente, uma “enorme esperança na Europa”, que no rescaldo da crise pandémica, e agora perante a ameaça da guerra de agressão da Rússia, soube agir com “inusitada” velocidade e unidade.