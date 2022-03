No Parlamento, esta terça-feira houve praticamente uma corrida para ver quem fazia as primeiras propostas legislativas, mas os temas escolhidos têm pouco de novo. Com uma nova organização parlamentar e um novo Governo o que podemos esperar desta legislatura é o ponto de partida para uma conversa com a jornalista Ana Sá Lopes. A jornalista Liliana Borges conta-nos ainda como foi o primeiro dia da nova Assembleia da República.

