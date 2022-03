PAN recusa discutir Programa de Estabilidade que “despreza” poder de controlo da AR

O PAN questionou nesta quarta-feira o ministro das Finanças sobre se tenciona alterar o Programa de Estabilidade 2022-2026 para nele incluir a “visão de médio prazo exigida pela lei” e que teria que prever medidas de política económica e orçamental para enfrentar, por exemplo, as consequências da guerra na Ucrânia e a crise energética. Inês de Sousa Real afirma mesmo que “conforme está”, o documento “não reúne as condições mínimas necessárias para ser apreciado pela AR no dia 13 de Abril”.

“A manutenção deste documento estratégico para o país, sem qualquer alteração, por parte do novo Governo, será uma atitude especialmente condenável num contexto de maioria absoluta, uma vez que demonstra especial desprezo para com a Assembleia da República e o seu poder de controlo da acção governativa”, afirma a agora deputada única do PAN na carta que enviou ao Ministério das Finanças, que desde esta tarde é liderado por Fernando Medina.

A deputada realça que o Programa de Estabilidade é um dos documentos “mais importantes do ponto de vista macroeconómico e orçamental, que condiciona as políticas públicas do país nos próximos anos” e um “instrumento de responsabilização política do Governo perante a AR e as instituições europeias”.

Daí que não seja de admissível que “não cumpra as exigências de conteúdo mínimo” que a lei lhe exige. Ou seja, tem que incluir “um cenário de políticas invariantes, bem como a identificação das medidas de política económica e de política orçamental do Estado, acompanhadas da menção dos seus efeitos financeiros, do respectivo calendário de execução e justificação”, descreve a deputada.

O mesmo argumento foi usado há dias pelo Conselho de Finanças Públicas para recusar analisar o documento e pedir que o novo Governo apresente outro mais completo.

“Este documento não tem a visão de médio prazo exigida pela lei e tem apenas uma projecção macroeconómica em políticas invariantes, e as únicas medidas incluídas no cenário apresentado são as do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e as constantes do Orçamento do Estado para 2022 [chumbado], não se incorporando as medidas de política a adoptar”, argumenta o PAN.

Que acrescenta que o documento inclui “projecções decorrentes do cenário adverso” da guerra na Ucrânia e da crise energética com um impacto orçamental estimado em 524 milhões de euros para este ano, mas acaba por “não apresentar as medidas de política económica e orçamental para fazer face a este cenário adverso”.