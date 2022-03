Mais enxuto, mais novo e paritário nos ministérios

Depois das críticas sobre a dimensão do anterior Governo, António Costa reduziu o novo em um quinto.

Cumprindo a promessa de apresentar um novo Governo “mais curto” e “mais ágil”, António Costa reduziu a equipa governativa em um quinto: depois dos 19 ministros e 50 secretários de Estado do executivo anterior, o que tomou posse esta quarta-feira tem 17 ministros – sem contar com o primeiro-ministro – e 38 secretários de Estado. Não foi uma remodelação total mas, entre estes últimos, 15 são entradas novas no Governo e os restantes 23 são repetentes (a maior parte mantém a pasta).