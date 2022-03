Madrid é a nova casa de Alina Volik, uma TikToker com esperança de regressar à Ucrânia

Alina Volik, refugiada ucraniana de 18 anos, chegou a Madrid no final de Março. Depois de uma viagem de 30 horas, a jovem chegou a Espanha com a mãe, para recomeçar a estudar. “Por causa guerra, aprendi a apreciar as coisas que não são materiais, mas a paz no geral, quando simplesmente sais de casa”, diz Alina que, antes da guerra, publicava sobretudo vídeos de viagens e lifestyle. Espera conseguir visitar o seu país depois do Verão e no futuro, quando terminar os estudos em Espanha, quer regressar à Ucrânia: “Contribuir para o meu país com aquilo que vou aprender aqui.”