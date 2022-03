Nesta quinta-feira celebram-se as identidades trans — como todas as outras

Para assinalar o Dia da Visibilidade Trans, a 31 de Março, vários colectivos LGBTI convocaram uma manifestação em Lisboa e no Porto: é urgente a “luta pela afirmação, respeito e protecção das vidas trans”.

Na tarde da próxima quinta-feira, todos os corpos estarão presentes nas ruas do Porto e de Lisboa. É esse um dos gritos por visibilidade que se fará ouvir numa manifestação lançada por vários colectivos LGBTI.

A concentração assinala o Dia da Visibilidade Trans, a 31 de Março, e responde à “urgência da luta pela afirmação, respeito e protecção das vidas trans”. Homens, mulheres, pessoas não-binárias exigem a quem os ouve: “nem menos, nem mais, direitos iguais”.

Além de celebrar a diversidade de corpos e identidades, a marcha desta semana também quer tornar visíveis os problemas com que se cruzam no dia-a-dia pessoas trans: serviços de saúde inacessíveis, discriminação no direito à habitação e ao trabalho, violência, bullying ou agressões, enumera a organização.

Em Lisboa, o ponto de encontro é na Praça Luís de Camões, às 19h. Já no Porto, a Praça D. João I recebe a concentração marcada para as 18h. O manifesto que dá o primeiro passo para a marcha é assinado pela Ação pela Identidade, Casa T, Projeto Anémona, Rede Ex aequo e TransMissão.