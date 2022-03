Esta imagem da Virgem Maria com uma arma já angariou mais de um milhão de dólares para a Ucrânia

Um ex-jornalista adaptou a imagem da Virgem Maria e colocou-lhe um míssil do tipo Javelin nas mãos. Transformou-a em autocolantes, para angariar 30 mil dólares canadianos e ajudar estudantes ucranianos. Quando a guerra começou, as vendas explodiram e Christian Borys já conseguiu mais de um milhão de dólares.

Christian Borys queria angariar cerca de 30 mil dólares canadianos para a Help Us Help Charity, uma organização canadiana, fundada em 1993, que opera na Ucrânia e ajuda crianças, familiares de soldados mortos ou veteranos que sofrem de stress pós-traumático — mas acabou por angariar mais de um milhão.

O ex-jornalista e actual marketeer, que viveu na Ucrânia entre 2014 e 2019, esteve envolvido na criação de um autocolante com a imagem da Virgem Maria a segurar um FGM-148 Javelin — um lançador de mísseis antitanque portátil, produzido e desenvolvido pelos Estados Unidos —, que começou a ser comercializado por dez dólares dias antes do início da guerra. Com inspiração assumida na imagem do artista norte-americano Chris Shaw, que em 2012 pintou a Madona a segurar uma kalashnikov, nasceu assim Saint Javelin. E, com a imagem, um site para comercializar os autocolantes.

A ideia era conseguir um contributo modesto para bolsas de estudos de crianças que perderam os seus pais no conflito de Donbass, que começou em 2014. “Quando trabalhei na Ucrânia, uma das histórias que escrevi era sobre famílias que perderam os pais na guerra. É uma daquelas coisas que fica para sempre contigo”, refere, citado pelo Kyiv Independent.

Chegaram-lhe algumas encomendas, poucas, nos dias antes da invasão. A partir daí, foi uma torrente: “No primeiro dia do site tivemos duas encomendas. Achei incrível. No dia seguinte, tivemos encomendas no valor de mil dólares canadianos (cerca de 700 euros), então imprimi os autocolantes e pus a imagem no Instagram. Um dia depois, eram cinco mil dólares canadianos (mais de 3500 euros)”, disse Borys à BBC.

A 24 de Fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o valor das encomendas subiu para os 45 mil dólares canadianos (cerca de 32 mil euros). Dois dias depois, o valor fixava-se nos 170 mil dólares canadianos (122 mil euros). Actualmente, já ultrapassa os 1,6 milhões de dólares canadianos (cerca de 1,4 milhões de euros) — e a imagem já passou para tote bags, camisolas e bandeiras, também comercializadas no site.

“Tornou-se completamente viral”, referiu Borys, que acredita que o sucesso se deveu à importância que estas armas adquiriram no conflito que ainda decorre na Ucrânia. “Surgiram muitos problemas de logística porque nunca esperamos algo assim”, continuou.

As doações revertem na totalidade para a Help Us Help Charity e não vão deixar de ser necessárias quando a guerra acabar, avisa o criador do movimento. “O que estamos a ver agora é apenas a primeira parte. Vão seguir-se décadas de reconstrução da destruição que estamos a ver.”

Ajudar Ucrânia é agora o seu novo desejo de trabalho a tempo inteiro. “Acho que eventualmente vou olhar para trás e pensar que esta foi a experiência mais louca da minha vida e que nem compreendi bem o que estava a acontecer.”