Mira Mobile Prize volta a mostrar o mundo através de um telemóvel

A 13.ª edição do concurso internacional Mira Mobile Prize recolheu mais de 4000 imagens vindas de todos os cantos do globo. Mas foi o norte-americano Alon Goldsmith, de Los Angeles, que conquistou o prémio, uma viagem e estadia no Porto, durante seis dias. Evidencia-se ainda Teresa Santos, a portuguesa melhor classificada – que, em breve, parte rumo aos Picos da Europa, em Espanha.

Todas as imagens foram captadas com o telemóvel e inserem-se nas categorias de paisagem, retrato, vida quotidiana, arquitectura, minimal e arte digital. A exposição pode ser visitada até 30 de Abril, de quarta a sexta-feira, das 15h às 19h, na galeria Mira Fórum, em Campanhã, no Porto. Além da fotografia vencedora, são apresentadas as 50 destacadas na shortlist (20 das quais partilhadas com o P3) e as 150 com melhor classificação.

O júri, dotado de uma visão artística internacional, contou com o português Manuel Roberto [fotojornalista do PÚBLICO], a britânica Joanne Carter, as italianas Guilia Baita e Andrea Bigiarini, e ainda a norte-americana Gina Costa. Em conjunto com a exposição, “será ainda lançada a publicação com as 200 fotografias premiadas”, refere a organização em comunicado dirigido ao P3.