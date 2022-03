Prova dos factos

Publicou Helena Pereira a 26 de Março uma “prova dos factos” alegando ser “falsa” a minha referência na SIC Notícias a “uma versão anterior do Decreto-lei” recentemente aprovado pelo governo para regulamentar a concessão de nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas, versão que facilitaria o processo por via da compra de imóvel em Portugal. <_o3a_p>

Há no entanto um problema com este desmentido tão categórico. É que a minha fonte é o próprio PÚBLICO (16 de Março de 2022), que informou que havia em Novembro uma versão preliminar do decreto-lei e que “Na versão do diploma, que não chegou a ser aprovada, exigia-se aos requerentes que, para além da comprovação da descendência, tivessem comprado imóvel em Portugal”, sendo a comprovação da exclusiva responsabilidade das autoridades da comunidade. Acrescentava o PÚBLICO que “um dos membros da comunidade judaica do Porto já se dedicava pelo menos desde 2016 à venda de imobiliário aos descendentes dos judeus sefarditas” e que “se congratulava com os negócios imobiliários e os lucros obtidos com os descendentes dos judeus sefarditas”. Ao rejeitar essa versão anterior do decreto-lei, considerada facilitista, o governo determinou, ainda segundo o PÚBLICO, “novos requisitos (que) irão reduzir substancialmente os potenciais candidatos e o governo passa a poder controlar melhor o processo”. <_o3a_p>

A afirmação que fiz, se a fonte é exacta, e não me dei conta de que o PÚBLICO tivesse desmentido a sua própria notícia, é factualmente verdadeira.<_o3a_p>

Francisco Louçã

Urbanismo de guerra

Já são mais de 30 dias da guerra Ucrânia/Rússia. E sim, já é um período longo e inesperado de combate. E porquê esta morosidade do conflito? Talvez, o fraco conhecimento da Rússia do território “inimigo” e a preparação secreta da Ucrânia.

Nesta preparação foi evidente a capacidade de utilização das cidades principais e satélites ucranianas na resistência à investida russa, o que torna o urbanismo uma componente de guerra. As cidades, estando desprovidas de infra-estruturas de defesa que lhe permitam conter invasões, fazem-se valer da morfologia/densidade de construção ou da resistência das suas gentes.

O que se está a passar na Ucrânia demonstra que as capitais serão sempre o “troféu” e as gentes que as habitam, bem como o nível de identidade de um país/região, serão sempre barreiras emocionais intransponíveis pelo inimigo.

Votos de boa fortuna à primeira Rússia (e de Kiev), guardiã da grande planície europeia: Ucrânia

Martinho Augusto, Porto

Refugiados de 1.ª e de 2.ª

Confrange a situação humanitária dos ucranianos e a destruição das suas cidades, incluindo os hospitais. Nem todos poderão e quererão fugir. Os que ficarem, a todo o momento podem perder a vida ou ficarem estropiados. Crianças ficarão órfãs, de pai, de mãe, ou de ambos. Famílias ficarão destroçadas. Acresce o risco de crianças e jovens serem vítimas de tráfico humano.

Vimos de um período longo de confinamento por causa da pandemia, que terá causado danos na saúde mental, particularmente de idosos que vivem sós ou em lares, e crianças. Incomparavelmente pior é a situação dos ucranianos, obrigados a fugir ou a refugiarem-se em caves, túneis, etc., ouvindo sirenes de alarme ou o estrondo das bombas por perto.

Mas a tragédia dos ucranianos não deveria apagar da nossa memória o drama, continuado desde há anos, dos refugiados da Síria e vários outros países, que a nossa comunicação social “apagou”. Parece terem cessado os naufrágios, não mais existirem campos enlameados onde sobrevivem em condições miseráveis muitos milhares de, também eles, seres humanos.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Só a justiça de Fafe

Só a justiça de Fafe resolveria tanto despautério instituído na Justiça portuguesa. Assim, para além de outros episódios a lamentar no que toca a cumprimentos legais, dois casos assumem comprometimentos difíceis de compreender. Um deles prende-se com José Sócrates que, vivendo à custa de amigos de “bom coração”, quer, vejam bem, meter na cadeia o super juiz Carlos Alexandre.

O outro caso tem a ver com o outro super magistrado de seu nome Ivo Rosa, o qual, devido a baixa prolongada, não pode julgar em tempo útil o famigerado buraco negro do BES, em que Ricardo Salgado é o meteorito prevaricador número um. Portanto, com tanta demora judicial e alzheimer de permeio, os arguidos serão ilibados e os julgadores serão os punidos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

<_o3a_p>