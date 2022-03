Presidente da Ossétia do Sul quer iniciar o processo de adesão à Rússia num futuro próximo

O presidente da região separatista da Ossétia do Sul, Anatoli Bibilov, afirmou esta quarta-feira a sua intenção de vir a accionar o processo legal de adesão à Rússia num futuro próximo.

“Acho que a unificação com a Rússia é o nosso objectivo estratégico, o nosso caminho, a aspiração deste povo e avançaremos por este caminho”, disse Bibilov ao serviço de imprensa do partido Rússia Unida, o partido do presidente russo, Vladimir Putin.

“Tomaremos as medidas legais apropriadas num futuro próximo. A república da Ossétia do Sul fará parte da pátria histórica, a Rússia”, enfatizou o presidente desta pequena região pela qual a Geórgia e a Rússia travaram uma breve guerra em 2008.

De acordo com Bibilov, o povo da Ossétia “assinalou repetidamente este objectivo”, que, em 2014, aquando da anexação da Crimeia pela Rússia, não conseguiu aproveitar: “Mas não podemos permitir que isso volte a acontecer”.

Além da Ossétia do Sul, a Rússia e a Geórgia também disputaram a região da Abkházia em 2008, ambas consideradas repúblicas autónomas do poder em Tbilissi, mas que o Estado georgiano continua a considerar como territórios ocupados.

A Ossétia do Sul é uma pequena região predominantemente agrícola com 80 mil habitantes, que usa o rublo como moeda, tem uma base militar russa e recebe uma parte substancial do seu orçamento de Moscovo.