Multas às festas durante a pandemia reavivam pedidos de demissão de Johnson: “Por que é que ele ainda aqui está?”

Líder do Partido Trabalhista denunciou “criminalidade generalizada” em Downing Street durante a pandemia, mas o primeiro-ministro britânico esquivou-se às críticas e defendeu que a polícia “deve continuar a fazer o seu trabalho” de investigação.

Vinte e quatro horas depois de a Polícia Metropolitana de Londres (Met) ter dado luz verde à emissão das primeiras 20 multas por “violações dos regulamentos da covid-19 em Whitehall e em Downing Street” – sedes do poder executivo britânico, em Londres –, o primeiro-ministro do Reino Unido não mudou uma vírgula na sua posição sobre o escândalo das festas do seu staff durante o confinamento e quando estavam proibidos ajuntamentos em Inglaterra.