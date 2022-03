Rússia exige uma Ucrânia “neutral”. Mas o que é que isso significa?

Kiev mostrou abertura para discutir “estatuto de neutralidade” com Moscovo, mas exige garantias securitárias de outros países.

Um importante aspecto das negociações em curso entre a Rússia e a Ucrânia é que esta última adopte um estatuto de “Estado neutral”, em troca de uma possível suspensão da ofensiva militar russa.

Na última ronda de negociações, na terça-feira, na Turquia, os representantes ucranianos apresentaram uma série de propostas aos seus homólogos russos, entre as quais uma em que a Ucrânia se torna neutral, com a promessa de não ter forças ou bases militares estrangeiras em território ucraniano.

Em troca, países como França, a Turquia e Israel “garantiriam” a segurança do país.

Os negociadores russos disseram que iam analisar essas propostas e que a Rússia iria “reduzir drasticamente” a actividade militar perto das cidades de Chernihiv e de Kiev, “para aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para futuras negociações”.

O que é um “estatuto neutral”?

Em direito internacional, um estatuto neutral significa, em termos genéricos, que um país não vai interferir em conflitos envolvendo outras partes beligerantes. O tema da neutralidade é regulado em dois tratados, adoptados em 1907, na segunda conferência de paz, em Haia, nos Países Baixos, e que estabeleceram regras para países neutrais e beligerantes em períodos de conflito.

Que papel poderia desempenhar a “neutralidade” num acordo de paz entre Ucrânia e Rússia?

Um dos motivos que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem usado para justificar a invasão da Ucrânia é o da ambição de Kiev em aderir à NATO.

Embora não estivesse em processo de adesão no momento da invasão, a Ucrânia fez da integração na aliança uma prioridade, especialmente desde a anexação russa da Crimeia, em 2014. Em 2019, consagrou a ambição de se juntar à NATO e à União Europeia na sua Constituição.

Putin denuncia frequentemente as “acções agressivas” da NATO perto das suas fronteiras e vê a expansão da aliança como uma ameaça.

Num discurso para os líderes da Força Expedicionária Conjunta, no dia 15 de Março, o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, pareceu reconhecer, porém, que a adesão à aliança militar de 30 países já não é opção para o seu país.

“É óbvio que a Ucrânia não é um membro da NATO; nós compreendemos isso. Durante anos ouvimos falar de uma porta aparentemente aberta, mas também já ouvimos dizer que não vamos entrar. Esta é a verdade e deve ser reconhecida”, disse Zelenskii.

A Ucrânia também propõe desistir de ter bases e forças militares no seu território. Contudo, o país está a agarrar-se à ambição de se juntar à União Europeia. No dia 28 de Fevereiro, Zelenskii assinou um documento a oficializar o pedido de adesão e já discutiu com os líderes europeus a possibilidade de o país se tornar um Estado-membro.

Apesar de os líderes da UE terem mostrado abertura para aceitar a Ucrânia, frustraram as esperanças de Zelenskii por uma adesão rápida.

Que outros países têm um modelo de “neutralidade”?

Durante a quarta ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, em meados de Março, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que Moscovo estava a discutir com Kiev modelos de neutralidade como os da Áustria e da Suécia.

No caso da Áustria, o seu estatuto de neutralidade é uma consequência da Guerra Fria. O país adoptou-a em troca do fim da ocupação do seu território pelas Forças Aliadas durante a II Guerra Mundial. A neutralidade da Áustria foi codificada em lei a 26 de Outubro de 1955.

O país abdicou de tomar partidos em guerras, de aderir a alianças militares, e de ter bases militares estrangeiras no seu território.

A Suécia foi neutral durante a II Guerra Mundial e juntou-se ao Movimento dos Não-Alinhados durante a Guerra Fria, mas abdicou formalmente da sua neutralidade quando se juntou à União Europeia, em 1995.

Apesar de a opinião pública do país se ter inclinado recentemente para a adesão à NATO, a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, excluiu essa possibilidade, justificando que iria “desestabilizar ainda mais a situação”.

Tanto a Áustria como a Suécia, assim como o Chipre, a Finlândia, a República da Irlanda e Malta são Estados-membros da União Europeia, mas não estão alinhados militarmente.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post