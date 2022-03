Parque da Bela Vista perde lago na época de Verão mas ganha um charco temporário mais sustentável

A intervenção vai permitir reduzir o uso de água potável durante os períodos quentes do ano na bacia de retenção de águas pluviais da zona Sul do parque.

Para fazer frente à seca e à escassez de água, arrancou esta semana a reabilitação da bacia de retenção de águas pluviais do Parque da Bela Vista Sul, em Marvila, aí instalada há 16 anos. A intervenção da Câmara Municipal de Lisboa (CML) visa garantir uma “gestão sustentável”, que passa por utilizar menos água potável para manter este lago durante os meses quentes do ano.

“A actual bacia passará a comportar-se como um charco temporário, que irá naturalmente secar no Verão, após a evaporação da água e o seu consumo pelas plantas”, informou a câmara num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Segundo a CML, a criação da bacia permitiu “a instalação e o abrigo de diferentes espécies de plantas e anfíbios”, numa altura em que o parque ainda se encontrava sem vegetação, já que até à reabertura funcionava como local de aterros de terras e entulhos.

Nos últimos anos, a bacia tem servido a sua função central — a retenção das águas pluviais —, que são depois libertadas no parque, mas a câmara admite que “a água recebida durante a época das chuvas” não chega para manter o charco de forma permanente ao longo do ano, o que “obriga a uma reposição com água potável nos períodos quentes”.

Visto que se tornou “pouco sustentável”, a bacia de retenção vai agora secar durante o Verão, em vez de se utilizar água própria para consumo para manter o lago em funcionamento todo o ano.

Para tal, a reabilitação vai passar por quatro intervenções: a limpeza da área, a remoção de lixo, a eliminação parcial da tela da bacia (instalada para se criar o lago naquela zona do parque) e a manutenção de uma área impermeabilizada.

No caso da limpeza, a câmara prevê remover “infestantes e parte da vegetação existente”, a fim de introduzir mais espécies na área Sul do parque. O mesmo objectivo tem a remoção de uma parte da tela de impermeabilização da bacia.

Complementarmente, o município vai remover os “lixos e parte dos sedimentos acumulados no fundo” da bacia, bem como “manter uma pequena área impermeabilizada”, o que irá permitir manter o solo “necessário ao desenvolvimento da vegetação” e concentrar mais água “nos períodos de transição para a época quente”.

Por ser inédita, os resultados desta intervenção “serão monitorizados durante um ano”, para avaliar o sucesso desta nova forma de gerir os recursos hídricos do Parque da Bela Vista, onde se realiza o Festival Rock in Rio.