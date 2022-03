Preço médio do gasóleo simples supera 2 euros por litro pela primeira vez

O preço médio do gasóleo simples comercializado em Portugal Continental ultrapassou, na terça-feira, os 2 euros por litro, uma fasquia que nunca antes tinha sido superada. A diferença entre o custo do gasóleo e o da gasolina já é inferior a 3 cêntimos.

De acordo com os dados disponibilizados diariamente pela Direcção-Geral da Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples em Portugal Continental fixou-se, na terça-feira, em 2,008 euros por litro. É um aumento de 1,3 cêntimos face ao preço médio que tinha sido registado na segunda-feira, o que vem aproximar, cada vez mais, o custo deste combustível do da gasolina. Por esta altura, o litro da gasolina simples 95 está a ser vendido a um preço médio de 2,034 euros, valor que é superior ao preço do gasóleo em apenas 2,6 cêntimos.

Esta é a primeira vez que o preço médio do gasóleo simples ultrapassa a fasquia dos 2 euros por litro, um patamar que, neste combustível, só tinha sido alcançado no caso do gasóleo especial.

Estes aumentos são registados depois de uma semana em que os preços do petróleo voltaram a valorizar nos mercados internacionais, numa altura em que a volatilidade tem marcado a negociação desta matéria-prima. A tendência de subida repete-se esta semana e, na sessão desta quarta-feira, o barril de Brent, que serve de referência para o mercado europeu, está a valorizar mais de 3%, aproximando-se dos 114 dólares.

A evolução dos preços do petróleo é, contudo, incerta. Nos últimos dias, as cotações sofreram uma queda perante as expectativas de avanços nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, um movimento que, à semelhança de outros já verificados este mês, acabou por não ser duradouro.