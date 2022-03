Sortes diferentes para as portuguesas no challenger de Getafe

Tal como aconteceu há uma semana no Vigo Open, Sofia Araújo venceu o primeiro jogo do quadro principal, mas Ana Catarina Nogueira foi derrotada.

O primeiro torneio da categoria challenger do World Padel Tour teve nesta quarta-feira os primeiros jogos do quadro principal e, em Getafe, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira tiveram sortes diferentes.

Replicando o que aconteceu há uma semana no Vigo Open, Araújo conseguiu apurar-se para os oitavos-de-final, mas Ana Catarina Nogueira foi novamente derrotada por Teresa Navarro e Léa Godallier.

Em Getafe, nos subúrbios de Madrid, o quadro feminino do primeiro challenger do ano contou com várias das melhores duplas do circuito mundial e Sofia Araújo e a espanhola Lorena Rufo Ortiz, sétimas cabeças-de-série, confirmaram o favoritismo nos 16-avos-de-final.

A jogadora portuguesa e a jovem espanhola estiveram frente a frente no primeiro jogo do quadro principal com a dupla italo-espanhola formada por Carolina Orsi e Sandra Bellver, e, no primeiro set, tiveram uma forte resistência: triunfo no tie-break, por 7-4.

No parcial seguinte, Araújo e Ortiz conseguiram ganhar vantagem de forma mais rápida, selando a qualificação com um 6-3.

Nos oitavos-de-final, a padelista portuguesa vai defrontar na tarde desta quinta-feira a parelha formada por Sofía Saiz Vallejo (n.º 40 do WPT) e Marina Martínez (n.º 39).

Para Ana Catarina Nogueira, o torneio em Getafe foi uma reedição do que tinha acontecido no Vigo Open. Há uma semana, na Galiza, a portuense defrontou a sua antiga parceira Teresa Navarro, que esta época faz dupla com a francesa Léa Godallier, e perdeu por 6-4 e 6-1.

Desta vez, o jogo foi muito similar: Navarro e Godallier apuraram-se para os “oitavos” com os parciais de 6-3 e 6-1.