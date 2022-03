Um dos capítulos de Estação Damasco, o thriller do ex-analista da CIA David McCloskey

Escrito por um ex-analista da CIA que esteve destacado em vários postos no Médio Oriente, Estação Damasco chega nesta terça-feira às livrarias numa edição da Lua de Papel e narra a vida de um agente infiltrado em solo inimigo. O General David Petraeus, ex-director da CIA, considerou tratar-se do melhor romance de espionagem que já leu.

Só em criança é que Mariam vira ajuntamentos tão grandes na Síria. Comprimida entre os manifestantes, aproximou-se da praça Abbassin com a multidão a cantar. Levavam cartazes feitos à mão, muitos tinham pintado os rostos e alguns carregavam geleiras, como se se preparassem para um piquenique. Um homem corpulento à sua esquerda levava uma cadeira desdobrável e uma pequena bandeira verde, branca e preta, o símbolo da rebelião. De cada vez que um dos líderes do protesto bradava ao microfone, o homem levantava a bandeira acima da cabeça. Uma mulher à sua direita levava uma menina pela mão, com a palavra LIBERDADE estampada na pequena t-shirt cor-de-rosa. Mariam correspondeu ao olhar da criança quando elas passaram rapidamente por si. A menina fez-lhe um V com os dedos antes de desaparecer no meio da mole. A praça pulsava de energia, mas tudo o que Mariam sentia era um medo crescente. Trabalhava no Palácio, pelo que sabia que o governo não deixaria que aquilo se desenvolvesse demasiado. Entretanto, tinha coisas para fazer.