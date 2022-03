Foo Fighters cancelam concertos, incluindo o de Portugal

A banda iria actuar no dia 18 de Junho, no Rock in Rio Lisboa. Através das redes sociais, os restantes músicos dos Foo Fighters dizem que vão “tirar este tempo para fazer o luto” e recuperar, após a morte de Taylor Hawkins.

O grupo rock norte-americano Foo Fighters, que iria actuar este ano em Portugal, anunciou esta terça-feira o cancelamento de todas as digressões, na sequência da morte do baterista, Taylor Hawkins.

A banda de Dave Grohl tinha concerto marcado para 18 de Junho no Rock in Rio Lisboa, onde era cabeça-de-cartaz no palco principal do festival, e no mesmo dia em que actuarão The National, Liam Gallagher e Xutos & Pontapés.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, os Foo Fighters confirmaram, “com grande tristeza, o cancelamento de todas as datas das próximas digressões, devido à desconcertante morte do nosso irmão Taylor Hawkins”.

“Vamos tirar este tempo para fazer o luto, para recuperarmos, para estarmos junto de quem amamos e para apreciar toda a música e as memórias que fizemos juntos”, lê-se no comunicado da banda, no qual se despede “com amor”.

O baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira à noite em Bogotá, horas antes de a banda actuar no festival Estéreo Picnic.

Em comunicado, a organização do Rock in Rio explicou esta terça-feira que está a fazer contactos para substituir a banda como cabeça-de-cartaz do dia 18 de Junho, e que será possível solicitar o reembolso do bilhete.