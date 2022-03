BAFTA nomeiam It’s a Sin em força e dizem que Will Smith teria sido expulso da sua sala

A Academia britânica, que não transmite a cerimónia em directo, garante que teria sido mais reactiva do que a organização dos Óscares em caso de violência no seu palco. Amy Schumer diz-se “traumatizada”, executivo da ABC diz que “foi um acontecimento infeliz, mas não a um grau em que se pensasse ‘OK, temos de parar toda a cerimónia’. E o espectáculo lá continuou”.

A Academia Britânica de Cinema e Televisão, que anualmente atribui os prémios BAFTA (na sigla inglesa), anunciou esta quarta-feira os seus nomeados para a melhor televisão do último ano e a minissérie It’s a Sin (HBO Max) é a grande destacada, com 11 nomeações. A Academia britânica, que em muito é semelhante à sua congénere de Hollywood até na cerimónia em que reúne estrelas britânicas e internacionais, garantiu agora que Will Smith teria sido “retirado da cerimónia” se a agressão a Chris Rock tivesse sucedido no evento londrino.

It’s a Sin, criada por Russell T. Davies, estreou-se em Portugal em Janeiro de 2021 na então chamada HBO Portugal mas é uma produção do britânico Channel 4. A minissérie do autor de Years and Years debruça-se sobre a sida nos anos 1980 a partir de um alegre grupo de amigos e do impacto que a doença vai tendo nas suas vidas. Um jogo de equilíbrio entre a pungência da doença e do estigma e a vivacidade daqueles jovens, a série tem sido amplamente elogiada e conseguiu agora o maior número de nomeações da cerimónia britânica, entre os quais para Melhor Minissérie e em cinco categorias de actuação.

Entre os nomeados na mesma categoria está ainda Landscapers (também na HBO Max em Portugal), e entre as séries internacionais a Academia britânica nomeou Call My Agent! (não disponível em Portugal), Lupin (Netflix), Mare of Easttown (HBO Max), Squid Game (Netflix), Succession (HBO Max) e The Underground Railroad (Amazon Prime). A lista completa de nomeados encontra-se no site dos BAFTA (em inglês) e estes prémios serão entregues a 8 de Maio no Reino Unido.

O caso Will Smith

Durante o anúncio da nomeação dos BAFTA, a revista Hollywood Reporter questionou os responsáveis da Academia Britânica – que tem alguns membros em comum com a congénere de Hollywood – sobre que tipo de procedimentos teriam levado a cabo caso a agressão de Will Smith tivesse acontecido no seu palco. “Teria sido removido da cerimónia”, disse Sara Putt, presidente da comissão de televisão dos BAFTA, que esclareceu que tal invalidaria também que Smith recebesse um prémio depois do sucedido.

“A pessoa em causa não estaria nas instalações, por isso não poderia, fisicamente, receber o seu prémio”, disse Putt. “Não toleramos qualquer tipo de violência”, disse por seu turno a directora executiva de prémios e conteúdos, Emma Baehr. Note-se que os BAFTA são pré-gravados, com a cerimónia a ser transmitida cerca de duas horas depois de ter encetado no teatro britânico que a alberga.

Um dos aspectos mais discutidos sobre a agressão que milhões de pessoas viram na cerimónia dos Óscares foi a forma como a organização manteve o plano pré-estabelecido e nada mudou do programa: Smith ficou no seu lugar frente ao palco e minutos mais tarde recebia o Óscar de Melhor Actor, tendo discursado frente à plateia, que em parte o ovacionou de pé.

Nos bastidores, soube-se depois que os mais altos responsáveis da Academia reuniram com os representantes de Smith mas mantiveram o programa conforme o previsto. A revista Variety revelava segunda-feira que, na régie, a equipa de produtores e realizadores do evento televisivo foi apanhada de surpresa pela piada de Rock, que segundo Rob Mills, o executivo da ABC, o canal responsável pela emissão, foi improvisada no momento, e também pela subida ao palco do actor e subsequente agressão.

“Temos de nos lembrar que estamos a fazer um programa em directo. Se fosse pré-gravado, teríamos parado. Teríamos lidado com a questão. Teríamos visto o que fazer a seguir”, disse Mills. “Obviamente foi um acontecimento infeliz, mas não a um grau em que se pensasse ‘OK, temos de parar toda a cerimónia’. E o espectáculo lá continuou.”

As anfitriãs, Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer tinham a seu cargo pequenos momentos da continuidade da cerimónia e a certa altura Schumer interveio mesmo brincando “perdi alguma coisa?”. Na madrugada desta quarta-feira (hora de Lisboa), Schumer recorreu à sua conta de Instagram para dizer que ainda está “traumatizada” pelo sucedido e elogiando Chris Rock, que descreve como “amigo” e a quem congratula por ter lidado com o sucedido “como um profissional”. O acontecimento foi “tão perturbador”, prosseguiu, identificando também “tanta dor” em Will Smith. “Ainda estou em choque, e atordoada, e triste.”