Quarta na TV: soldados de Coppola, gangues de Scorsese e um cavaleiro da Marvel

CINEMA

Meia-Noite em Paris

Hollywood, 21h30

Gil (Owen Wilson) e Inez (Rachel McAdams) estão noivos e de visita a Paris. Ele sonha escrever ali o romance da sua vida. Ela é uma mulher pragmática que aspira a uma vida estável e luxuosa em Malibu, nos EUA. Uma noite, embriagado pela beleza da cidade (e algum vinho), Gil perde-se nela e vive uma experiência extraordinária: um encontro com personagens que julgava existirem apenas nos livros. Uma comédia romântica de Woody Allen, também com Marion Cotillard, Léa Seydoux, Carla Bruni, Michael Sheen, Kurt Fuller, Kathy Bates e Adrien Brody.

Filho do Crime

Fox, 23h57

JR, de 19 anos, é sentenciado a seis meses de pena efectiva. Quando é transferido para uma prisão de alta segurança, vê-se misturado com os reclusos mais perigosos do país. Constantemente ameaçado num lugar onde todos se regem pela lei do mais forte, acaba por aceitar a protecção de Brendan Lynch, um dos mais temidos criminosos da Austrália. Em troca, terá de o ajudar no seu plano de fuga. Ewan McGregor e Brenton Thwaites são os protagonistas deste thriller de acção com argumento e realização de Julius Avery.

Apocalypse Now Redux

Fox Movies, 1h03

Vinte e dois anos depois de ter conquistado em Cannes a Palma de Ouro com Apocalypse Now, Francis Ford Coppola regressou em 2001 ao certame com esta versão revista e aumentada da sua obra-prima. Em plena Guerra do Vietname, o jovem capitão Benjamin L. Willard (Martin Sheen) tem a missão de eliminar um enlouquecido coronel americano (Marlon Brando) que matou centenas de inocentes e se refugiou na selva profunda, onde é adorado e protegido como um deus pelos seus seguidores. Até descobrir o seu alvo, Willard percorre um vasto território, minado pela guerra, onde a loucura espreita a cada passo.

A Rapariga da Máquina de Filmar

RTP1, 2h10

Um rapaz encontra uma máquina fotográfica perdida. Interessa-se sobre os vídeos que estão no cartão de memória do aparelho e descobre, depois, que a rapariga dos vídeos desapareceu. Decide então ir à procura dela num “jogo de mistério”, descreve André Vieira, realizador deste “falso documentário” que nasceu na Academia RTP e corresponde à sua primeira longa-metragem.

Gangs de Nova Iorque

Hollywood, 2h15

Nova Iorque, 1863. Amsterdam Vallon, um jovem imigrante de ascendência irlandesa, regressa a Five Points para se vingar de William Cutting, conhecido como Bill, the Butcher, o líder de um grupo contra a imigração que matou o seu pai. O percurso de Amsterdam transforma-se então numa luta tanto pela sua própria sobrevivência, como por um espaço para o seu povo. Com realização de Martin Scorsese e com Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz nos papéis principais, o filme recebeu nomeações para dez Óscares.

SÉRIE

Moon Knight: Cavaleiro da Lua

Disney+, streaming

Estreia. Oscar Isaac regressa ao universo Marvel (depois da sua investida nos X-Men) como protagonista; Ethan Hawke junta-se-lhe no papel de vilão. Adaptada à televisão por Jeremy Slater, a mini-série de seis episódios foi realizada por Mohamed Diab e pela dupla Justin Benson e Aaron Moorhead.

DOCUMENTÁRIOS

Animais e Bruxas

RTP2, 16h

Contos e lendas com raízes que se perdem nas memórias das crendices populares foram dando má fama ou associando superstições a animais como cobras, morcegos, corujas, raposas ou gatos pretos. Esta série documental procura desmontar essas crenças, recorrendo a imagens da vida dessas “espécies malditas” para revelar “o seu papel na natureza e a sua extraordinária beleza”, sublinha a sinopse. O texugo protagoniza o primeiro dos quatro episódios, que são debitados nos dias úteis.

O Reino Unido de Joanna Lumley

RTP2, 20h43

Primeiro episódio da série documental que percorre a Grã-Bretanha pelo olhar de Joanna Lumley. Ao longo de três episódios (para ver até sexta-feira), a actriz, apresentadora e activista envereda por uma jornada que vai das Hébridas à Cornualha, marcada por um cunho pessoal e um interesse por “tesouros” menos conhecidos.